Jeu Fini

Immortals Fenyx Rising, montré du doigt lors de son annonce pour avoir plagier Zelda prouve qu'on peut, sans atteindre le maitre, faire un excellent titre a la sortie.- Map très réussi- Puzzles environnementaux a foison- Système de combat fun- Donjons vraiment cool- Ost qui fait le taf (composé par le compositeur d’Ori au passage)- Un BOTW ultra propre et en 60fps (sur Next-Gen), qui en reve ?- Narration "meh" pas aidé par une VF en dent de scie- La zone enneigé, de l’anti-BOTW- Bestiaire limité (ça par contre fallait pas le copier)Oui oui c’est un plagiat de Breath of the Wild mais on s'en fout car il le fait tellement bien. La map est globalement vraiment plaisante a parcourir et est bourrée d’énigmes environnementales vraiment cools, de coffres cachés, de mini-boss secrets ect... Les donjons n’ont rien a envier a ceux d’un BOTW non plus, pas foncièrement difficile a part quelques uns, mais bien kiffant, en plus chacun d’entre eux a jusqu'à 2 coffres secrets cachés.Les combats bourre bien même si vers la fin on sent une petite répétitivité. Les décors sont globalement superbe artistiquement, le jeu est très propre et dans un 60fps qui ne bronche jamais sur PS5. L’OST est plutôt discrète mais quelques thèmes qui sortent du lot.Et en plus il ne pleut jamais et les armes ne se cassent pas, que demande le peuple ?Au niveau des défauts : La grande force de Zelda était justement le coté mystérieux de son univers avec une narration en retrait, dans IFR avoir Zeus qui passe sa vie a raconter des trucs osef, avoir parfois des dialogues sur le cul, l’alcool ect… bon c'est pas ouf, ça + une VF un peu en dent de scie (au passage le hero male est doublé par le doubleur de Fry de Futurama, rajoutant une couche de coconnerie) et des cutscenes pas toujours bien foutu, on a plus envie de skipper les dialogues qu'autre chose (vous pouvez mettre le jeu en anglais cela dit).Autre point noire qui me bloque dans l’envie de platiner le jeu : le Mont Enneigé, cette zone ou Ubisoft s’est dit « tiens on va mettre une zone avec des endroits ou l’endurance tombe direct a zero », ce qui ruine complètement la formule BOTW et oblige le joueur a faire 150 détours pour comprendre par ou passer. Si lors de l’arrivé dans cette zone c’est compréhensible car le scenario est mis en avant a ce moment là, l’avoir laissé âpres le boss c’est relou.