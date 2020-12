Pour beaucoup de devs indés faisant du pixelart ça serait un reve de voir aussi leurs jeux tourner sur les becanes d'origines dont ils s'inspirent.Et bien ça sera le cas d'Alwa's Awakening sorti sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC qui aura le droit a un veritable portage sur NES en 2021 avec une edition physique chez Retrobit.Trailer de la version Switchimages NES

Who likes this ?

posted the 12/15/2020 at 11:35 AM by guiguif