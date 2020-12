Digital Foundry détail Cyberpunk 2077 dans sa version PC, et il faut le dire : l'univers est juste hallucinant !Ca donne envie de s'équiper avec un bon PC tout ça !Aussi... Le Target Render de 2018 a été recréé dans le jeu réel par Cycu, et je trouve que le rendu du jeu final est, par bien des aspects (coucou les hiraganas), bien meilleur que la version présentée à l'e3 2018 !Une vidéo a déjà été postée sur Gamekyo (je le sais plus si c'était la même), mais je ne sais pas pourquoi les commentaires sont parti dans un délire de "c'est moche" car le topic était orienté sur "la versions PS4 est de la merde".Il n'empêche que si l'on a un bon PC, c'est une expérience qui semble dingue (je n'ai pas le PC pour), surtout avec du Ray Tracing... J'aimerais bien voir comment tourne le jeu sur RTX 3070 en 1080p + RT !Pour finir, un comparatif entre toutes les versions Xbox du jeu :A noter que la Xbox One S a une résolution vraiment de merde, mais le jeu semble plus stable que la version PS4. Un patch 1.04 est sorti de devrait beaucoup améliorer la stabilité du jeu.