... avec la sortie du jeu mobile Arc the Lad R en occidentOn se souvient que Sony avait tenté en 2018 de ressortir ses deux licenses RPG phare de la PS1/PS2 a savoir Arc the Lad et Wild Arms grace a des episodes mobiles developpé par ForwardWorks. Wild Arms fut un four, mais il semble que Arc the Lad eu son mini succes pour arriver chez nous grace a Boltrend Games.