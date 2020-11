Plus d’informations : ici C'est finis tout ça :

Bon, ce n'est une surprise pour personne on s'y attendait mais une confirmation c'est toujours bon à savoir. PlayStation France vient de confirmer que toutes les ventes de PS5 le jour de sa sortie le 19 novembre, seront effectuées en ligne uniquement. Aucune console ne sera disponible à la vente en magasin.

