C'est sur le blog PlayStation que nous apprenons que toutes les unités réservées sur le territoire japonais ont été entièrement vendues, qu'il n'y aura aucun stock dans les magasins et qu'il n'y aura malheureusement évidement pas d'event pour la sortie de la console a cause de la pendemie.Ceux qui ont précommandé la machine au Japon sont invités à contacter leur magasin pour obtenir des précisions sur le mode de réception, en attendant l'accès aux réservations est fermé. Rappelons que Jim Ryan estimait il y a peu que les ventes de PS5 dépasseraient 7,5 millions d'unités en moins de 5 mois, battant ainsi celles de la PS4. Et aux Etats-Unis, les précommandes de la PS5 dans les 12 premières heures ont été aussi importantes que les précommandes de la PS4 durant les 12 premières semaines.