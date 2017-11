Sega





Valkyria Chronicles 3 s'offre enfin une suite !

C'est probablement l'une des plus grosses annonces de l'année 2017 et cela fait relativement plaisir. En effet, suite au lancement d'un site teaser la semaine dernière, Sega vient d'annoncer officiellement aujourd'hui-même Valkyria Chronicles 4 sur PlayStation 4, Xbox One et Switch. Ce nouvel épisode de la célèbre saga Tactical de Sega sortira mondialement, puisqu'il sortira courant 2018 en Amérique du Nord et en Europe. Concernant le Japon, la version Xbox One ne sortira pas là-bas, tandis que les versions PlayStation 4 et Switch sortiront respectivement le 21 mars 2018 et en été 2018.



Voici un résumé du jeu fourni par Sega :

Résumé !



Durant l'année 1935 EC...



Le continent Européen est englouti dans les flammes de le seconde guerre Européenne entre la fédération de l'atlantique et l'alliance impériale orientale. Bien que la fédération lutte vaillamment contre les forces de l'empire, l'implacable machine militaire impériale menace de les annihiler. Avec la victoire qui s'éloigne, la fédération exécute l'opération "Northen Cross", qui est une tentative désespérée de capturer la capitale impériale afin de mettre fin à la guerre.



Le commandant Claude Wallace et ses loyaux amis d'enfance de la "Squad E" sont envoyés combattre pour garantir le succès de l'opération, mais ils devront endurer des éléments très durs, des vagued de soldats impériaux et la terrifiante Valkyrie... Et dévoiler une grave vérité qui va leur secouer le coeur.



Principales caractéristiques !



* Une histoire du passage à l'art de la guerre - Valkyria Chronicles 4 se déroule dans la même timeline que le Valkyria Chronicles original, mais se concentre sur un tout nouveau casting au niveau des personnages principaux. Les joueurs prendront le commandement du jeune commandant Claude Wallace, de l'ingénieur et expert en armes lourdes Riley Miller, de Darcsen Raz, du sniper Kai Schulen et bien plus encore.



* Le système de combat nouvelle génération "Blitz" - Le système stratégique basé sur les tours, la partie RPG et le système de combat de tir à la troisième personne en temps réel nommé "Blitz" revient sur le terrain. Les nouvelles caractéristiques comprennent une nouvelle classe explosive nommée "The Grenadier", de nombreuses options de soutien de cuirassé offensives et défensives, des chances pour une unité de disposer d'une action de dernier recours avant la mort et bien plus encore. De plus, vous pourrez combattre la menace impériale avec plus d'unités qu'auparavant et sur des cartes à plus grande échelle.



* Esthétique Canvas - Le style visuel de la saga, dessiné à la main est de retour et révisé sur la nouvelle génération. Inspirés par les compositions du style aquarelle, le moteur graphique "Canvas" combine des éléments visuels mélangeant réalité et imagination pour créer un monde expressif rempli d'émotions colorées. Visionnez le voyage de l'esquadron "Squad E" comme une peinture interactive.



* Le retour d'un compositeur légendaire - L'illustre Hitoshi Sakimoto, le compositeur attitré de la saga Valkyria Chronicles et d'innombrables épopées émotionnelles (principalement au niveau des J-RPG) est de retour pour fournir une bande-son orchestrale radicale pour ce jeu.