Jeux Vidéo

Aernout van de Velde - Dimanche 18 Octobre - wccftech.comLes ventes de PlayStation 5 de Sony devraient dépasser 200 à 300 millions en 5 à 6 ans, la console pouvant vendre plus de 600 à 700 millions d’unités à l’avenir.C’est ce que pense Norio Imanaka, l'analyste japonais de Rakuten Securities Economic Research Institute (la branche de le société Rakuten spécialisée dans la finance). Celui ci a déclaré dans un article japonais récemment publié. Le mois dernier, l’analyste a évoqué que la prochaine console de Sony pourrait se vendre à environ 200 millions d’unités au cours du cycle de vie de la console, mais Imanaka prédit maintenant des chiffres encore plus importants, mettant peut-être fin à la guerre des consoles.Selon l'analyste plutôt optimiste, la nouvelle console de Sony pourrait éventuellement dominer la scène eSport, la console remplaçant le PC et élargissant ainsi considérablement sa base d'utilisateurs tout au long de son cycle de vie. Imanaka affirme que, tout comme les fans de NBA qui veulent des chaussures de Nike, les fans d'eSports voudront la PlayStation 5, et donc Sony devrait vendre entre 200 et 300 millions d'unités PS5 en 5 à 6 ans.Alors que vendre 200 à 300 millions de PlayStation 5 sera déjà tout un exploit pour Sony, l'analyste va encore plus loin en disant que les données suggèrent que la console pourrait finir par vendre jusqu'à 600-700 millions d'unités au cours de sa vie, soit quatre à cinq fois le nombre de ventes totales de PlayStation 2.L'article mentionne également que la prochaine console de nouvelle génération de Sony a le potentiel de devenir le «Terminator» de l'industrie du jeu, mettant fin à la longue guerre des consoles entre Sony, Microsoft et Nintendo., lit-on dans le rapport (via le spécialiste de Bloomberg, Takashi Mochizuki : https://twitter.com/6d6f636869/status/1317281351389769728 ).Sources et article original :