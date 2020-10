Apres la Nes HD, la Super Nintendo HD, la Megadrive HD et l'Analogue Pocket (sa portable HD lisant toutes les vieilles cartouches) voici qu'Analogue part sur le terrain de la PC-Engine avec l'Analogue Duo au prix de 199 dollars (et quand on connait le prix des PC-Engine Duo d'occaz c'est une très bonne affaire).L'Analogue Duo est décrit comme un système NEC tout-en-un qui pourra lire absolument tout les formats sortie sur PC-Engine (ainsi que SuperGraphx).Il prend en charge les contrôleurs filaires et sans fil jusqu'à quatre joueurs.Il dispose d'options de réglage de l'image, d'options de mise à l'échelle et de ligne de balayage, et prend en charge les résolutions 480p, 720p et 1080p.Il y a une prise casque intégrée dans le système avec molette de volume.Il y aura deux couleurs.Il existera également un adaptateur pour l'Analogue Pocket lisant les Hucard à 29,99 $.L'Analogue Duo ainsi que l'adaptateur Hucard pour l'Analogue Pocket sont prevus pour 2021.