Ciel noSurge (Visual Novel) et Ar noSurge (RPG), les "spin of " de la serie Ar Tonelico de Gust, ressortirons sur Switch et PS4 apres avoir fait un tour sur PSVita (et PS3 pour Ar noSurge) la gen passée.Et l'editeur Koei fait les choses en grand pour cette compilation puisqu'en plus des editions standards, silver et gold, vous aurez une edition a 1030$ soit moins de 900 euros incluant en plus du jeu:Tout ce qui est present dans l'edition silver:- Artbook- Matériel de recherche sur le monde de la magie de la chanson- 2 Drama-CD- Documents top secret de Genomirai- Un ensemble de trois cartes dillustrés- Dossiers transparents spéciaux de taille B5Tout ce qui est présent dans l'edition silver et gold:- Un Drama CD par Akiko Shikata- Une lettre d'Ion- Porte-clés en cristal- Calendrier de bureauEt ce qui est exclusif a cette version:- Une boîte à musique- Un Lot de 5 figurines- Kit de diorama en acrylique- et la fameuse housse avec l'heroine qui n'attend que vous