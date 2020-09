Perso je suis très content de voir Microsoft se bouger, ça me rappelle le Microsoft conquérant de 2005 qui avait donné une excellente 360 et son extraordinaire catalogue.



Le coup qu’a réalisé Microsoft est un veritable séisme dans l’industrie, si ils avaient su communiqué ça dans un one more thing en fin de conference on aurait eu un impact d’une ampleur encore beaucoup plus puissante, c’est le défaut de Microsoft ils sont mauvais en communication.



Maintenant Sony va devoir réagir, mais la marge de manœuvre est plutôt réduite quelles sont les possibilités ?



— racheter aussi un studio pour info Zenimax a coûté le prix de 34 insomniac games, Sony ne peut pas se permettre un investissement de cette ampleur, cependant ils peuvent acheter plusieurs studios talentueux, un Asobo, un Level 5, un Bluepoint Games ect... combiné les uns aux autres à terme ça peut créer un catalogue très intéressant



—Créer des studios c’est la solution la plus profitable pour les joueurs parce Qu´ici le constructeur ne paie pas pour priver l’autre d’un jeu mais le créer de toute pièce, cependant une nouvelle license n’égalera aucunement l’impact d’un Elder Scroll chez le voisin.



— Signer des partenariats souvenez vous E3 2015 annonce simultanée de FF7 Remake et de Shenmue 3 l’annonce avait eu un retentissement incroyable, je ne vois pas aujourd’hui quel jeu pourrait avoir une telle résonance, même un FF16 exclusif qui m’a tout l’air de prendre une bonne direction n’a pas eu du tout cet effet. Je ne vois qu’un seul et unique jeu capable d’un tel exploit : GTA 6, mais est ce que c’est seulement possible ? Je sais pas cette rumeur tourne depuis des mois, ça me semble improbable mais pas impossible non plus.



En tous cas Sony se doit de réagir avec force et pas seulement avec un pauvre logo ridicule qui n’était en rien une surprise.



Quel sera pour vous leur réaction ?