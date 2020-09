Même si cette compagnie est aussi crapuleuse que les autres à bien des égards.. leur talent est bien là!



Oui, ils mentent.. mais oui ils démontent aussi niveau catalogue.



J'ai différentes consoles mais.. rien à faire. L'artisanat Sony avec Playstation a sa saveur.

La gloire et le rêve!



J'apprécie les autres, mais Playstation, je trouve qu'ils ont cette Hype dans leur prestations, leurs IP, leur machines.. qui est si particulière. On ne peut qu'être traversé(e) par cela.



Si on est gamer, si on joue aux jeux-vidéo.. on se doit de jouer à la Playstation. Car son catalogue est une vitrine technologique et d'émerveillement audio-visuel!



Ils sont si forts. Et Leur marketing.. d'une finesse et d'une précision. Ils sont classes.



Même si je conçois et suis déçu par ces problèmes d'honnêteté et leur fermeture d'esprit ainsi que leur côté capitaliste à outrance..



Sans eux, qu'est-ce que je m'ennuierai côté jeu-vidéo!



Avec tout cela, si il y a bien une entreprise dans laquelle je crois pour être délivreuse des rêves qui inondent nos têtes.. c'est bien PS.



Hier soir en a encore été une preuve pour moi.



J'attends les autres depuis un moment..