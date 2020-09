Klonoa de Namco Bandai injustement mise au placard depuis plus de 10 ans et qui devait revenir via un film avant que le projet soit tué dans l'oeuf...Petit rappelle des episodes:premier opus de la serie sur PS1 suivi par l'excellentissimesur PS2.La license finira sa carriere comme a elle l'a commencé, avec un remake du premier sur Wii nommé sobrementLa saga aura aussi le droit a des jeux sur portable en commençant parsur Wonderswan qui posera les bases de ce que serontetsur GBA avec des titres peut-etre un peu plus porté vers la réflexion que les episodes 2.5D.Il y aura aussi deux spin off,et surtout l'ARPGqui malheureusement ne sortira pas du Japon.Allez Namco, arrêtez avec vos adaptations d'animes a moitié loupé et sortez nous un nouvelle opus, c'est la mode du retour des mascottes, ya quand meme Kao le Kangourou qui revient quoi