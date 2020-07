- Fixed the Botanics Menu Crash



- Fixed the traders Menu Crash



- Fixed the Switch exlusive Boss Battle fight bugs



- Fixed multiple smaller issues



- Fixed NPCs in Towns and overland causing Performance issues



- Fixed the Audiolag caused by Performance Issues



- Fixed Japanese bugs



- Fixed the slowed down menu



- Fixed various asian character display-bugs



Deck13 qui se charge des portages consoles, a sortit un patch du jeu sur les consoles hier soir, et ils corrigent bon nombre de bug et petit problème. (surtout sur switch)voici la liste :les interfaces sont désormais sans latence, et ça fais plaisir et le frame rate déja très bon sur ps4 est désormais impeccable. sur switch, il y'a aussi une évolution positif en ville, mais y'a toujours des petit dropp ici et la quand il y'a une masse d'ennemies.Deck 13 continuera a patcher le jeu, d'ici sa sortie boite le jeu devrait tourner de manière impeccable sur la portable de nintendo.