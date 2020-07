Cette génération touche à sa fin, la 9ème génération de console va débarquer en fin d'année, que d'ailleurs, pour le moment, je n'attends pas spécialement.Je vous pose la question suivante ici Désolé aux joueurs Nintendo, j'ai seulement mis le choix Xbox 360/PS3 et Xbox One/PS4.Car avec la Wii, puis la Wii U, et enfin la Switch qui est une console hybride, je suis perdu... ^^: La 7ème génération de console.J'ai bien aimé cette génération de console, il y a eu des grands jeux partout et tout au long de la gen.Mais j'ai plus de souvenirs sur la gen précédente.Par exemple, j'ai préféré les Halo et Gears of War sur Xbox 360 que sur ceux sur One.Halo 3, Halo Reach, Gears of War 1 et 2 (et dans une moindre mesure le 3) m'ont énormément marqués, bien plus que les épisodes sortis sur Xbox One, que j'ai trouvé bon mais sans plus.Alan Wake m'a laissé un souvenir inoubliable bien plus que Quantum Break que je n'ai pas aimé et Control.Une autre raison qui me pousse clairement à préférer la 7ème génération de console, c'est qu'il y a eu deux The Elder Scrolls (Oblivion et Skyrim) et deux GTA (le IV et le V, même si j'ai pas accroché à ce dernier) deux licences que j'apprécie beaucoup et qu'on a malheureusement pas eu de nouveau épisode sur cette gen.Mais ce n'est pas fini, j'apprécie beaucoup les productions Quantic Dream, et j'ai préféré Heavy Rain à Detroit Become Human.Et j'ai beau adorer Uncharted 4, mais j'ai plus de souvenirs sur le 2. Je ne saurai l'expliquer.Mais aussi des nouvelles licences très fortes telles que Assassin's Creed (que j'ai adoré le 2 et Brotherhood, puis j'ai lâché la licence depuis) mais aussi Bioshock et Dead Space que j'ai particulièrement aimé.Certes, j'ai adoré Horizon et le dernier God of War (bien plus que le III) ou bien encore les deux Ori mais ce n'est pas suffisant pour moi.Je préfère la précédente gen que l'actuelle.votez ici PS : Pas de troll/guéguerre svp.