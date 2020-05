Pour moi il y’a des parallèles à faire entre le Sony PS3 et le Sony PS5un composant coûteux pour lequel on nous promets monts et merveilles qui est censé redéfinir la manière dont les jeux sont conçus ( Cell à l’époque = 4D )on parle souvent des 600€ de la PS3 mais en réalité le modèle 20G en coûtait 500, la PS5 va sauf énorme surprise être vendue au prix de 500€ je pense que c’est trop cher, le prix idéal pour le grand public c’est 399€, Microsoft pourrait tenir Sony en tenaille en étant très agressif sur le prix du modèle « S » comme ils avaient su le faire avec la 360pour les deux consoles Sony a eu l’ambition du renouveau la seule différence c’est que sur PS5 ils sont allé jusqu’au bout, alors que pour le PS2 et PS4 les deux plus gros succès de la marque ils avaient pris très peu de risques et ça avait payé.désastreuse à l’époque de la PS3, absente pour la PS5 mais quand ils parlent vraiment c’est pour se prendre un bad Buzz ( voir le nombres de Dislikes pour la conference soporifique de Cerny )très difficile de se prononcer la dessus vu qu’on a vu aucun jeu PS5, mais à l’époque PS3 semblait plus armé qu’aujourd’hui, je vous rappelle qu’à l’époque ils avaient une pléthore de studios qui bossaient pour eux, la Team Ico ainsi que plusieurs studios disparu aujourd’hui était présent, sans compter qu’ils pouvaient compter sur des licenses fortes comme Metal Gear qui était acquis à la marque, Sony possède aujourd’hui clairement moins de Studios qu’à l’époqueAu sortir de la Xbox Microsoft était arrivé avec beaucoup d’entrain sur 360 ils avaient su s’entourer d’une liste d’exclusivités variés et ambitieuses qui mettaient largement la PS3 à l’amende. Aujourd’hui Microsoft arrive avec la même ambition mais une stratégie différente, les exclusivités ne seront plus des deals externes mais des jeux développés en interne et l’impact est bien plus fort, je suis persuadé que sur la pléthore de Studio MS il y’aura trois ou quatre très grosses nouvelles franchises.il y’a par contre aussi des différences par rapport à cette époque et heureusement pour Sony, déjà Sony est moins autiste et a créer une console en collaboration avec des développeurs, Microsoft ne possède pas la marge de manœuvre de l’année d’avance qu’ils avaient eu avec la PS3, si Sony a moins de Studios qu’à l’époque ils sont beaucoup plus puissants aujourd’hui, Guerrilla a enfin lâché son Halo du pauvre pour créer un jeu convaincants et Insomniac à enfin su sortir un vrai très gros titre sans parler de Sucker Punch qui pourrait aussi prendre une nouvelle dimension avec GOT.Quels sont pour vous les différences et ressemblances avec cette époque ?