Nintendo a tenu hier comme chaque trimestre son meeting avec les investisseurs pour en savoir plus sur l'année écoulée et les prévision sur le futur de la Switch. Petit résumé :

- Le président et chef de la direction de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a déclaré que, bien que l'usine chinoise ait suspendu les livraisons de commutateurs Nintendo en février, le Japon a dû faire face à des retards dans la mise en vente de nouvelles unités, cependant, l'impact sur l'activité globale a été mineur jusqu'à présent.

- Il mentionne qu'il y a d'autres titres qu'ils prévoient de sortir cette année en plus de ceux déjà annoncés. Cependant, il peut être difficile de terminer le développement dans la situation actuelle, car les employés travaillent à domicile. Leurs prévisions supposent qu'ils sortiront comme prévu.

- Nintendo dit qu'environ 50% de tous les achats d'Animal Crossing: New Horizon ont été dématérialisés. Ils comprennent qu'il y a eu des facteurs contributifs et qu'un ratio aussi élevé ne devrait pas continuer. Ils prédisent que l'augmentation des ventes numériques se poursuivra à plus grande échelle.

- Même sans l'augmentation des ventes provoquée par la sortie d'Animal Crossing: New Horizons, Nintendo aurait tout de même atteint ses prévisions de bénéfices, (telles que révisées en janvier).

- Bien qu'ils disent que le Nintendo Switch entre au milieu de son cycle de vie, ils peuvent réanalyser le cycle de vie du Switch par rapport aux consoles précédentes. Une grande attention sera accordée aux logiciels lancés au début de l'exercice. Le Switch a beaucoup d'élan en ce moment.

- Nintendo part du principe que l'impact de COVID-19 durera longtemps. Le marketing, par exemple, ne peut pas continuer comme prévu initialement, et Nintendo contourne ces problèmes. Ils essaient d'être aussi flexibles que possible.

- Il est difficile de savoir exactement ce que l'avenir réserve. Cependant, même si les gens du monde entier doivent rester à la maison, il existe toujours une demande pour l'industrie du divertissement. Il est difficile de prédire comment l'industrie peut changer à cause de cela.

- L'industrie du jeu au Japon n'a jamais connu de crise comme celle-ci auparavant, et comme les employés sont obligés de travailler à domicile, Nintendo étudie ce qui peut être fait pour augmenter la productivité, rendre le travail à distance plus efficace et comprendre ce qui est et n'est pas possible.

- Nintendo produit continuellement Ring Fit Adventure et pense qu'ils réintroduiront progressivement de nouveaux stocks. Les chiffres de vente initiaux pour Animal Crossing: New Horizons ont été bien plus élevés que prévu. Le chiffre des ventes actuel était ce qui était prévu comme les ventes à vie.

- Initialement, les fans dans la vingtaine et la trentaine ont acheté Animal Crossing, en particulier les femmes. Alors que les informations se diffusaient entre amis et famille, en particulier via les réseaux sociaux, les ventes ont explosé. Les ventes de Nintendo Switch ont également augmenté par rapport au battage médiatique entourant New Horizons.

- Il n'y a actuellement aucun plan pour divulguer le montant de l'abonné pour Nintendo Switch Online. Ils croient que le nombre total d'abonnés continuera d'augmenter, d'autant plus que davantage de jeux avec un jeu en ligne sont publiés.

- Nintendo continuera d'ajouter plus de fonctionnalités et de mécanismes au Nintendo Switch Online pour rendre le logiciel plus agréable et plus pratique. Plus de 100 millions de comptes Nintendo ont été créés.

- L'impact du marché chinois n'a pas été majeur sur le dernier trimestre, d'autant que l'entrée sur le marché est encore assez récente. Nintendo a l'intention de continuer à travailler avec Tencent pour accroître la notoriété de la marque sur le marché.

- Les coûts publicitaires sont plus élevés pour la Nintendo Switch maintenant que lors du lancement. En effet, Nintendo souhaite acquérir le marché casual de ceux qui ne jouent généralement pas aux jeux vidéo. Cependant, cette stratégie évoluera et changera à mesure que davantage d'informations sur les ventes seront disponibles.

- En ce qui concerne le développement mobile, Nintendo continuera de se concentrer sur les six applications déjà publiées. Cependant, ils continuent également de développer de nouvelles applications, mais n'ont rien à annoncer pour le moment.

- Nintendo souhaite étendre la notoriété de la marque Nintendo sur le marché mobile et toucher des clients qu'ils n'auraient pas autrement. Pocket Camp a vu une augmentation du nombre d'utilisateurs autour de la sortie de New Horizons et il y a eu plus de 400 millions de téléchargements de Mario Kart Tour.

- Le but en ce moment sur le marché mobile est de maximiser la portée du marché mondial de Nintendo. Nintendo ne prévoit pas de croissance significative des ventes mobiles cette année.

Pas de nouvelles sur des potentielles nouvelles annonces de nouveaux jeux. Rien de très intéressant à part :

- un cycle de vie potentiellement plus long pour la Switch mais Furukawa l'avait déjà dit au meeting de janvier.

- les jeux qui étaient prévus pour cette année fiscale sont toujours prévus pour sortir cette année fiscale et pas de report pour l'instant. Le désert serait donc là avec ou sans virus.