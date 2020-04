Éditeur : Happinet Games

Développeur : Matrix Software

Genre : T-RPG

Date de sortie : 25 Juin 2020

Langues : Anglais / Japonais / Chinois.

C'est une licence qui a débuté sur PS1, cet opus est une exclusivité Switch.Par le développeur de Final Fantasy : The 4 Heroes of Light (Nintendo DS)6 forces règnent sur le continent Runersia, sur lequel sont dispersés quelques 100 guerriers, 50 types de monstres, et 40 bases.Quel souverain deviendrez-vous ?Quel groupe de guerriers et monstres formerez-vous ?Quelles sera votre destination ?La décision vous revient.Mettez au point votre stratégie et guidez votre patrie vers la victoire.