La vue, l’ouïe, le toucher. Des trois sens que le jeu vidéo sollicite, le toucher est le parent pauvre du média. Les vibrations des manettes, rarement mentionnées lors d’impressions ou de critiques, sont devenues naturelles, presque invisibles. À tel point qu’on les remarque quand elles sont absentes, comme un manque à l’expérience sensorielle d’un jeu. Introduites en catimini, les vibrations ont un historique mouvementé avec les consoles de jeu : apparues en kit puis standardisées, elles ont connu quelques retours en arrière et quelques ennuis de brevet. À l’heure où les constructeurs passent un nouveau cap (vibrations HD de la Nintendo Switch et retours haptiques pour la PlayStation 5), dressons une brève histoire de la vibration sous un angle technique. Car c’est bel et bien la question : si la passion du jeu vidéo fait vibrer nos cœurs, comment les manettes vibrent-elles ?Il existe probablement quelque part une manette ayant vibré avant le paddle de la Nintendo 64. Peut-être. Ce qui est certain, cependant, c’est que les vibrations sont devenues un enjeu pour l’industrie du jeu vidéo en 1997 (seulement !), quand Nintendo a introduit pour la première fois le Rumble Pak, un kit de vibrations à ajouter à la console, alimenté indépendamment par deux piles AAA. « Un coup de fouet à vos parties », revendique la boîte de l’extension, qui promet 50 à 60 heures de jeu.La technologie des vibrations évolue enfin, après des années d’une relative stagnation. La Nintendo Switch a permis de mettre sur le devant de la scène une composante fondamentale de l’expérience de jeu, trop souvent ignorée. Mais si la technologie s’améliore, elle ne rendra pas meilleure l’expérience de jeu si elle n’est pas utilisée de façon innovante. C’est là où les artistes entrent en scène.