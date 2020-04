24 FPS, c'est l'émission de Gamekult qui conjugue cinéma et jeux vidéo. Dans ce nouvel épisode, Meeea fait parler son flegme tout britannique pour revenir sur les principaux jeux qu'a inspirés l'espion le plus célèbre de Sa Majesté, James Bond.

posted the 04/20/2020 at 02:36 PM by nicolasgourry