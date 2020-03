Gameblog 8/10

JVC 15/20

, en apportant suffisamment de jolies trouvailles pour charmer jusqu'aux fanatiques les plus repus. Grâce à sa direction artistique enchanteresse où le pixel est roi, le second titre de Castle Pixel charmera à coup sûr les aventuriers nostalgiques en quête d'un paradis perdu. En revanche, difficile d'être véritablement surpris, tant Blossom Tales pratique la révérence presque outrancière envers la série dont il singe tous les codes. Pour peu que l'on accepte en ces termes le contrat, cela fera bien longtemps que l'on avait pas écouté sans l'interrompre un vieux monsieur nous raconter une histoire...Si vous aimez les Zelda 2D des années 80 / 90, vous serez à coup sûr séduit par l'atmosphère teintée de nostalgie qui colle à la peau de Blossom Tales. Grâce à une exécution maligne, un ton visuel et sonore accrocheur ainsi qu'une histoire aussi charmante qu'amusante ponctué de nombreux clins d’œil que l’on découvre avec un sourire aux lèvres, il dépasse le cadre du simple fan game à la limite du plagiat pour s'imposer comme un hommage débordant d'admiration pour l'oeuvre dont il s'inspire, auquel il manque simplement une étincelle de folie et de créativité. Et c'est déjà une belle réussite.