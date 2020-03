Gematsu

Le dernier numéro de Monthly CoroCoro Comic tease "une nouvelle épopée de jeu d'action pour suivre Splatoon et Fortnite" pour Switch qui sortira en 2020 au Japon.Ce jeu, qui vient d'un éditeur et développeur inopiné, se déroulerait dans «un nouveau monde», où «des batailles éclatent entre des gratte-ciel au milieu d'une ville paisible».Un visuel clé présenté dans le magazine montre un garçon (le protagoniste) et un mystérieux monstre dans une ville de New York.Bien que de plus amples détails sur le jeu soient actuellement inconnus, une adaptation du manga est déjà prévue.PS : ça me fait penser à un autre jeu : Ninjala , normalement prévu pour le printemps 2020...