Quels sont les jeux coop, récents ou anciens, que vous recommanderiez à tout prix ?

Des jeux que vous verriez bien en co-op, mais qu'ils le sont toujours pas ?



Quelques exemples :

La licence Halo

La licence Gears of War

La licence Little Big Planet

Left 4 Dead 1 et 2

Dark Souls 1 et 2

Diablo 2 et 3

Portal 2

Rayman Legends

TimeSplitters 2 et 3

Resident Evil 5 et 6

La licence Overcooked

La licence Trine

A Way Out

Luigi's mansion 3

ect