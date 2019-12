Metacritic 88/100 (12 critiques) -Pour l'instant-

IGN 9,4/10

Asgard’s Wrath est un fantastique RPG d’action et d’aventure capable de supporter les meilleurs d’entre eux sur consoles et sur PC, mais le fait qu’il soit méticuleusement conçu pour la réalité virtuelle le place dans une catégorie à part. Asgard’s Wrath représente quelque chose d’attendu pour les passionnés de la réalité virtuelle : le premier jeu de réalité virtuelle à jouer absolument qui semble totalement épanoui plutôt qu’une démo technologique glorifiée. Son monde magnifique, son excellent combat, sa superbe interface et son histoire simple mais détaillée se rejoignent pour former quelque chose de spectaculaire.

JVC 18/20

Millenium 18/20

(12 Positives / 0 Mitigée / 0 Négatives)

Nous pourrions continuer à vous parler d'Asgard Wrath durant des lignes et des lignes tant son contenu est dense. Le studio Sanzaru offre aux amateurs de réalité virtuelle une aventure exceptionnelle s'appuyant sur une réalisation maîtrisée, un univers envoûtant, un mélange de mécaniques innovantes et classiques, ainsi qu'un scénario bien ficelé. Vous attendiez un action-RPG digne de ce nom pour votre Oculus ? Vous voilà servis. Hormis une certaine répétitivité dans les combats et des chargements un poil embêtants, nous n'avons que peu de choses à reprocher à cette très belle expérience de plus de 30h. L'une des meilleures – si ce n'est LA meilleure – productions VR à l'heure actuelle. Foncez !

Enfin un vrai RPG dédié à la VR, riche en contenu, disposant de graphismes soignés et détaillés, et qui n'a pas à rougir face aux meilleurs RPG non-VR AAA. Même si tout cela se fait au détriment de temps de chargement un peu longs et que la gestion des collisions laisse à désirer, on ressort éblouis par cette épopée épique où l'on alterne les perspectives aux côtés de serviles compagnons afin de résoudre les énigmes qui ponctuent notre chemin. Bien qu'ils finissent par s'avérer répétitifs, les combats dynamiques proposés demandent un véritable engagement grisant sans pour autant déclencher de motion sickness. Pour profiter pleinement du titre, il ne faut toutefois pas être fâché avec la langue anglaise, mais même dans ce cas, il serait vraiment dommage de passer à côté de ce qui s'avère être désormais la nouvelle référence de VR-RPG.