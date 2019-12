J'ai essayé pour la première fois un casque VR : Oculus Quest. Le jeu qui j'ai pu tester c'est Beat Sabe, hier soir.En premier lieu je vois mes amis jouer avec le casque, c'est aussi drôle que pathétique à regarder, mais comme tout, une fois dans l'action, tu passes outre et surtout tu comprends.Je commence par voir qu'il n'y a pas de fil et là je me dis "heureusement, car avec certains jeux ça peut devenir galère, avec le moindre mouvement brusque".Je mets le casque sans mes lunettes et je vois flou, je voulais voir si tu pouvais jouer sans lunette, mais la personne à qui appartient le casque m'explique que je peux y jouer avec mes lunettes, mais il doit changer un truc dans le casque (et je peux aussi régler la sangle).Donc la je peux enfin mettre le casque (qui parait "lourd" en le regardant et pas du tout en fait) avec mes lunettes et là c'était net (même plus que je pensais).Je suis dans les menus du casque et je commence à utiliser les manettes, agréable à prendre en main (je disais en rigolant, le cercle autour du pouce, c'est pour poser une canette ?), tu as même des dragonnes (ça m'a rappelé la Wii) pour les poignets.Je me positionne bien droit debout et je choisis dans le jeu Beat Saber un des titres (d'après ce que je comprends, tu as des jeux ou tu peux jouer assis ou debout).Là ça commence et j'ai cru que j'allais tomber !J'étais un peu en panique, surtout que la perspective fait que tu vois loin, ça change ta perception par rapport à la pièce ou tu es (surtout qu'il y a une "zone" à ne pas dépasser, sinon tu vois les gens qui sont dans la pièce).Une chose qui me surprends, c'est la qualité du son, alors que j'ai pas de casque sur les oreilles, j'entends vraiment bien, durant le jeu j'entends même pas mes amis dans la pièce, sans pour autant avoir un son qui fait mal à la tête !Et je vois les cubes de couleur arriver (bleu et rouge, qui correspond à chaque main), je comprends très vite ce qu'il faut faire (soit tu fait le mouvement que tu veux avec des carrés -ou un rond est dessiné dessus, soit tu fait le mouvement indiqué sur le carré, puis des "murs" arrivent et là je commence à me décaler, mais pas trop, peur de tomber (on rigole pas), le tout en rythme.Puis je commence à prendre mon pied (j’essaye plusieurs morceaux), ça devient cool, moi qui aime ce genre de jeu, ça me donne envie de jouer à d'autres du même genre dans les mêmes conditions.J'ai une amie qui m'a filmé, pour me montrer entrain de jouer, j'entends les autres rigoler et dirent "il est à fond dedans".Bref 30 minutes de plaisir, je peux dire "jouissif".Je vous dis pas à quel point j'attends de voir certains jeux maintenant dont le prochain Half-Life.