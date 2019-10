Un total de 41.67 millions de Switch dans le monde avec 4.8 millions de machines vendues au dernier trimestre.



35,88 millions de logiciels ont été vendus au cours de ce trimestre qui se terminait au 30 septembre.

Il convient de noter que Nintendo a lancé la Switch Lite le 20 septembre.



Mario Kart 8 Deluxe a dépassé la barre des 19 millions. Nintendo espère toujours écouler 18 millions de

Switch entre avril 2019 et mars 2020, ce qui porterait son total à 52,74 millions d'unités livrées d'ici là.



Autre information, plus de 246 millions de jeux Switch ont été vendus dans le monde depuis son lancement.



Nintendo a enregistré un bénéfice de 615 millions de dollars pour ce trimestre, contre 614 millions

de dollars pour le même trimestre l'an dernier.



Ses prévisions de fin d’année restent inchangées, avec un bénéfice de 2,3 milliards de dollars sur

un chiffre d’affaires de 11,5 milliards de dollars d’ici mars 2020.







Quelques statistiques supplémentaires :

■Mario Kart 8 Deluxe : 19.01M■Super Smash Bros. Ultimate : 15.71M■Super Mario Odyssey : 15.38M■The Legend of Zelda Breath of the Wild : 14.54M■Pokémon Let's Go Pikachu/Eevee : 11.28M■Splatoon 2 : 9.28M■Super Mario Party : 7.59M■New Super Mario Bros. U Deluxe : 4.59M■Super Mario Maker 2 : 3.93M■The Legend of Zelda Link's Awakening : 3.13M■Fire Emblem Three Houses : 2.29M- Chiffre d'affaires de 271,856 millions de dollars pour ce trimestre, 443,967 millions cet exercice.- Bénéfice d'exploitation : 66,794 millions ce trimestre, 94,222 millions pour l'exercice en cours.- Résultat net : 45,414 millions ce trimestre, 62,018 millions pour l'exercice en cours.- 2,85 millions de parts de substitution originales vendues au cours du trimestre, 4,95 millions au cours du présent exercice.- 1,95 million de Switch Lite vendues ce trimestre.- 0,17 million d'unités 3DS vendues ce trimestre, 0,37 million pour l'exercice en cours.- Logiciels 3DS : 1,12 million ce trimestre, 2,6 millions pour cette année fiscale.