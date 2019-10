Apres les acclamées Super NT et la Mega SG, respectivement les meilleures clones HD de Snes et Megadrive, voici qu'Analogue annonce la suite avec l'Analogue Pocket, une Game Boy HD jouable aussi bien en portable qu'en docké compatible manettes 8bitdo.La console lira les cartouches Game Boy, Color et Advance et sera dispo en blanc ou noire. Tout ça coutera 199 dollars (mais attention vous pourrez aussi creer de la musique avec un logiciel intégré). Et via adaptateur vous pourrez meme lire les jeux Neo Geo Pocket, Game Gear et Lynx et plus (Wonderswan ?) Sortie en 2020.Voici les caracteristiques de ma bete et pour plus d'infos/images: https://www.analogue.co/pocket/