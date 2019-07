En septembre si vous deviez acheter une Switch

1) Switch (Salon/Portable avec meilleur batterie) à 300€

2) "Switch" Lite (uniquement portable) à 200€



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Qu'est-ce qui vous a fait acheter la Switch

1) La ludothèque

2) Le concept

3) La ludothèque et son concept



---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Dans les 6 prochains mois l'exclusivité qui vous donne le plus envie ?

1 ) Marvel Ultimate Alliance 3

2 ) Fire Emblem Three Houses

3 ) Astral Chain

4 ) Daemon X Machina

5 ) The Legend of Zelda : Link's Awakening R

6 ) Luigi's Mansion 3

7 ) Pokemon Epee et Bouclier

8 ) Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020

9 ) Autres...

PS : J'ai rajouté les questionnaires, pour les personnes qui arrivent pas a avoir les sondages.