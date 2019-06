(et qui ressemble a un certain Zelda BOTW)Les createurs du jeux IOS Honkai Impact 3RD annonce un A-RPG nommé Genshin Impact prevue pour l'instant uniquement sur PC et.... IOS.Vous pouvez avoir une chance de telecharger la Beta en passant par ce questionnaire:

Who likes this ?

posted the 06/08/2019 at 10:02 AM by guiguif