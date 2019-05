Les fans de shoot them up connaissent sans doute la serie Cotton et sa petite sorciere aux cheveux rouges qui a fait ses debuts sur Sega System 16B et qui a eu le droit a des épisodes jusqu’à la Dreamcast.Et bien la serie sera rebootée, tout du moins elle aura le droit a une réinterprétation de la version X68000 sur PS4, Switch et PC. D'ailleurs la version X68000 aura aussi le droit a une ressortie physique cet été histoire d'un peu niquer les speculateurs.