Gunlord X, version ameliorée de Gunlord sortie sur Dreamcast et Neo-Geo, débarquera sur Switch le 22 Mai prochain. Il s'agit d'un Run & Gun a la Turricane.Au programme de cette version des niveaux plus grands, de nouveaux secrets, 4 nouveaux boss, un stage complet en jet pack, continues infinis et déblocage de warpzone en récoltant les gros diamants dans les stages, level select pour refaire les stages, NG+, filtres et nouveaux effets visuelles, nouvelles musiques, meilleurs contrôles, difficulté revue, 60fps et HD Rumble.