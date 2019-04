Pendant qu'on attend toujours un nouveau Conker chez Microsoft, le studio indé Chamelon Games composé de quelques anciens de chez Rare decide de prendre les devants en sortant Tamarin, un mixte entre Conker et Jet Force Gemini se deroulant dans un univers nordique (la mode).L'ost sera composé par David Wise. Le jeu est prévu pour cet été.

Like

Who likes this ?

posted the 04/24/2019 at 03:23 PM by guiguif