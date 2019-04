... non pas une compile sur console, mais bien une mini console de jeux arcade CPS1 et CPS2 Plug and Play en forme de double stick arcade en mode logo CAPCOMLa liste des jeux1944: The Loop MasterAlien vs. PredatorArmored WarriorsCapcom Sports ClubCaptain CommandoCyberbots: Fullmetal MadnessDarkstalkers: The Night WarriorsECO FightersFinal FightGhouls ‘n GhostsGiga WingMeta Man: The Power BattleProgearStreet Fighter II: Hyper FightingStriderSuper Puzzle Fighter II: TurboLa date ? 25 OctobreLe prix ? 230 eurosVous etes des pige... riche c'est ici: https://store.capcom-europe.com/capcom-home-arcade/1804/capcom-home-arcade