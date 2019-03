Piko Interactive, specialiste dans le jeu retro, va ressortir en Avril certains jeux dont le fameux BTA Gourmet Sentai sur SNES, deja ressortie au Japon par leurs soins l'année derniere avec une jaquette qui etait sensiblement la même mais... en moins bien (rendu a la main vs photoshop lv1).Mais pour la version US renomée Gourmet Warriors (qui aura les textes anglais), ils ont decidés a première vue de concurrencer la jaquette de Megaman 1 version US.Pour acheter https://pikointeractive.com/store/#!/Gourmet-Squad-SNES-Pre-order/p/132666217/category=20971055

posted the 03/05/2019 at 12:06 PM by guiguif