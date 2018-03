Parlez de Dragon Ball à quiconque avait déjà une manette en main au temps des consoles 8-bit et votre interlocuteur ira fouiller dans son grenier pour ressortir une cartouche NES poussiéreuse du jeu d'aventure Dragon Ball : Le Secret du Dragon, avec sa traduction française hasardeuse (mais quel luxe en 1990) et son astuce permettant de se renflouer en HP à volonté en appuyant sur la touche bas de la seconde manette (au risque de tuer le petit Goku en abusant du cheat). En fait, il faudra attendre Dragon Ball Z : L'Appel du Destin pour voir la franchise débarquer finalement sur une console Sega ; c'était en juin 1994 en France (avec le tome 1 du manga de Glénat en cadeau).Et pourtant, dans une dimension parallèle, Sega a développé un jeu Dragon Ball pour sa Master System dans les années 80, tandis qu'Alex Kidd in Miracle World n'a jamais existé. Si vous aussi avez eu ce dernier en guise de premier jeu vidéo et que vous vous revoyez encore chercher en vain la cartouche du jeu (qui était en fait préinstallé dans la machine, autrement dit un jeu dématérialisé en 1990), l'anecdote récupérée par John Szczepaniak auprès de Kotaro Hayashida vous fera réaliser que votre vie est un mensonge. Car Alex Kidd in Miracle World est en réalité né de l'annulation d'un jeu Dragon Ball.révèle celui dont la parole médiatique plus que rare est relayée par Nintendo Life.Cette révélation ne surprendra pas ceux qui avaient déjà établi un certain nombre de similitudes entre Dragon Ball et Alex Kidd, comme le vidéaste Anthogeek qui consacrait une vidéo au sujet il y a deux ans, ou même l'auteur de ce blog qui recensait aussi les ressemblances de son côté, notamment au niveau du bestiaire.