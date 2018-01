Une annonce sur le site Creator’s Partner Fellows recherchait quelqu'un pour la prod de concept arts sur un nouveau projet d'action "haut de gamme" encore non annoncé sur PlayStation 4.Tout porte a croire que cela serait Atlus puisque la demande est situé a Setagaya (là ou est est localisé Atlus) et qu'une ligne dans l'annonce stipulait “consumer game maker famous for its unique goddess (megami) and demon RPGs” ce qui ne fait plus vraiment aucun doute.Depuis l'annonce a été retirée.