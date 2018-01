Jeu Fini









Dans les jeux produits par SE jamais sortis en dehors des US on parle souvent de Chrono Cross, Xenogears, Parasite Eve ou encore Legend of Mana, mais il n'y a pas qu'eux.Threads of Fate ou Dewprism en jap (je préfère nettement ce titre) est un jeu d’Action/Aventure de Squaresoft parut en 1999 au Japon et en 2000 aux USA.Le soft possède 2 scenarios "plus ou moins semblables" qui tournent autour de l’obtention d’une relique nommée le Dewprism qui selon la légende pourrait exaucer n’importe quel vœux. Le premier se déroule avec un garçon nommé Rue qui veut la retrouver pour sauver une certaine Claire et l’autre avec une fille nommée Mint qui veut devenir le maitre du monde suite a son éviction en tant que future princesse de son royaume.- L’univers/ambiance- Beau pour de la PS1- L’OST- Scenario "globale" sympathique- Persos attachants- Level design pas foufou- Phases de plateformes imprécises- Combats de boss qui manquent d’intérêts- Le scenario de Mint qui n'apporte aucune révélation contrairement a celui de RueBien qu’il faille le remettre dans le contexte de l’époque Dewprism est un jeu moyen sur le plan ludique. En effet le level design malgré quelques bonnes idées n’est pas très recherché, les phases de plate-formes sont souvent trop imprécises et les combats de boss sont plus bourrin qu’autre chose… mais si il ne se démarque pas sur le fond c’est via la forme que le titre réussi a faire en sorte qu’on ne lâche pas le jeu avant d’en avoir vu le bout.L’univers porté par la superbe OST de Junya Nakano est vraiment accrocheur et rappelle les bonnes heures des prods japs type 90's avec sa galerie de persos ultra attachants, en tête l’espiègle Mint qui veut devenir le maitre du monde et que passe son temps a comploter dans le dos des autres, mais se fait pratiquement bananer à chaque fois.Le scenario quand a lui est plutôt sympa bien que pas le plus original du monde, enfin je devrais dire les scenarios car si la structure de l’histoire et les décors qu’on parcourra seront a 95% les mêmes avec les deux persos principaux (boss de fin inclue), certains événements d’un scénar à l’autre seront différents au point que l’histoire de Mint se révélera finalement assez inutile si on fait celle de Rue en premier, en plus d’être sensiblement plus longue.En effet en plus de ne rien révéler d’intéressant, seule la fin de Rue est liée a la fin secrète qu'on débloque une fois les deux scenario terminés (20 heures grand max), fin secrète qui malheureusement ne débouchera sur aucune suite officielle (si on enlève le fangame "Duo Princess" sur PC ou on incarne Mint et sa sœur Maya), ce qui est bien dommage vu l'univers.Le gameplay sera aussi un peu différent notamment au niveau de la magie, en effet Rue peut uniquement utiliser les pouvoirs des monstres qu’il abat tandis que Mint utilise la magie de manière infinie, ce qui rend finalement le jeu plus simple avec cette dernière.A noter qu’il existe un patch FR sortie en 2015 qui est plutôt très réussi.