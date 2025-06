La Nintendo Switch 2 est disponible

En pleine période du Summer Game Fest, personne n'allait oublier que ce jeudi 5 juin 2025 marque la naissance de la Nintendo Switch 2, désormais disponible pour tous ceux ayant précommandé la bête et bonne chance pour les autres souhaitant en trouver une en vente libre. En tout cas pour l'instant.Nintendo nous en offre le trailer de lancement, n'oubliant pas de faire la promotion de la rétrocompatibilité, de l'arrivée de la GameCube dans l'abonnement NSO+ sans oublier la sortie le mois prochain de, et l'on rajoutera en allant les ultimes trailers de jeux proposés pour la sortie, iciet(on attend les autres).Votre serviteur récupérera la sienne dans la matinée, et délivrera en temps voulu certains tests dédiés.