Ghost of Yotei : PlayStation livre d'un coup la nouvelle bande-annonce et une date de sortie

C'est une information qui aurait normalement dû tomber durant un State of Play ou un PlayStation Showcase, allez pourquoi pas durant la conférence du Summer Game Fest pour faire plaisir à Geoff, mais c'est finalement via un simple communiqué que Sony PlayStation nous balance la bande-annonce et la date de sortie de, pour l'heure sa principale exclusivité first-party de l'année. Pourquoi pas après tout, d'autres nous font bien du shadow-drop…C'est donc le 2 octobre que déboulera sur PlayStation 5 (et uniquement elle pour le moment) la « suite » de, prenant place au début de XVIIe siècle donc environ 300 ans plus tard et forcément avec un nouveau protagoniste en la personne d'Atsu et un matos soigneusement renouvelé dont le double katana. La progression semble en tout cas assez classique et même 100 % pur jus Ubisoft : une histoire de vengeance, des flashbacks, et six cibles principales à éviscérer dans l'ordre que vous souhaitez.