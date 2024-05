Assassin's Creed Shadows : trailer CG, date de sortie et connexion obligatoire

Ubisoft a donc diffusé le « trailer cinématique » du désormais nomméservant simplement à confirmer des informations préalablement leakées, dont les deux personnages jouables (le samouraï noir et la kunoichi) et le lancement prévu le 15 novembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.Pour rappel parmi les autres leaks :- Episode bien plus orienté infiltration dans ses possibilités- Plusieurs rencontres historiques dont Oda Nobunaga- Season Pass habituel fait de 2 grosses extensions- C'est devenu la mode chez Ubisoft aprèset: le prochain AC imposera la connexion obligatoire pour l'installation.