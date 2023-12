Game Awards '23 : toutes les récompenses, dont un braquage de Baldur's Gate III et Alan Wake II

Les Game Awards, ce ne sont pas que des trailers, et pour ceux qui s'y intéresse, voici la liste complète des récompenses données pour l'édition 2023 avec une large mise en avant dejusqu'au vote du public, sans oublier le coup d'éclat d'dont nous vous remettons plus bas la performance musicale pour le plaisir.Outremême pas nominés pour « x raisons », pensées àqui échappe à sa seule chance et surtoutqui repart les mains dans les poches malgré 7 nominations.- Alan Wake II- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom- Marvel's Spider-Man 2- Resident Evil 4 Remake- Super Mario Bros. Wonder- Baldur's Gate III- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom- Marvel's Spider-Man 2- Super Mario Bros. Wonder- Baldur's Gate III- Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty- Final Fantasy XVI- Marvel's Spider-Man 2- Hi-Fi Rush- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom- Lies of P- Super Mario Bros. Wonder- Alan Wake II- Baldur's Gate III- Hi-Fi Rush- The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom- Alan Wake II- Dead Space Remake- Marvel's Spider-Man 2- Resident Evil 4 Remake- Ben Starr (Clive dans Final Fantasy XVI)- Cameron Monaghan (Cal dans Star Wars Jedi : Survivor)- Idris Elba (Solomon Reed dans Cyberpunk 2077)- Melanie Liburd (Saga dans Alan Wake II)- Yuri Lowenthal (Peter Parker dans Marvel's Spider-Man 2- Diablo IV- Hi-Fi Rush- Marvel's Spider-Man 2- Mortal Kombat 1- Street Fighter VI- A Space for the Unbound- Chants of Senaar- Goodbye Volcano High- Terra Nil- Venba- Apex Legends- Final Fantasy XIV- Fortnite- Genshin Impact- Cyberpunk 2077- Destiny 2- Final Fantasy XIV- No Man's Sky- Cocoon- Dave the Diver- Dredge- Viewfinder- Dredge- Pizza Tower- Venba- Viewfinder- Final Fantasy VII Ever Crisis- Hello Kitty Island Adventure- Monster Hunter Now- Terra Nil- Gran Turismo 7- Horizon : Call of the Mountain- Humanity- Synapse- Dead Island 2- Ghostrunner II- Hi-Fi Rush- Remnant II- Alan Wake II- Marvel's Spider-Man 2- Resident Evil 4 Remake- Star Wars Jedi : Survivor- Final Fantasy XVI- Lies of P- Sea of Stars- Starfield- God of Rock- Mortal Kombat 1- Nickelodeon All-Star Brawl 2- Pocket Bravery- Disney Illusion Island- Party Animals- Pikmin 4- Sonic Superstars- Advance Wars 1+2- City Skylines II- Company of Heroes 3- Fire Emblem Engage- The Crew Motorfest- EA Sports FC 24- F1 23- Hot Wheels Unleashed 2- Diablo IV- Party Animals- Street Fighter 6- Super Mario Bros. Wonder- Castlevania Nocturne- Gran Turismo- Super Mario Bros.- Twisted Metal- Baldur's Gate III- Hades II- Like a Dragon : Infinite Wealth- Star Wars Outlaws- Tekken 8Le bonus :