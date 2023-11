Bonjour à tous et toutes !

Petite article du jour pour faire le point sur Alan Wake 2 et ce qui semble être, en tout cas à ce jour, un flop commercial assez sévère.



Ni l'éditeur, ni le développeur n'ont à ce jour communiqués sur les ventes du jeu, ce qui soyons honnête, est déjà assez révélateur du succès rencontré par le titre.

Un mois après toujours le néant absolu en terme de communication et le jeu à même déjà été bradé sur l'Epic games store durant le Black Friday.



Cependant nous possédons quelques éléments pour pouvoir juger du succès commercial d'Alan Wake 2.

Dans un premier temps le fait que le titre c'est montré incapable d'être dans le top 150 des jeux en terme d'utilisateurs actifs sur le mois d'octobre, aussi bien sur Playstation que sur Xbox.

Même si celui ci est sorti seulement 5 jours avant la fin du mois d'octobre c'est pour le moins inquiétant, on parle du TOP 150 !



Dans un second temps, et c'est beaucoup plus récent, les propos d'Alex Smith qui déclare que le jeu n'a absolument pas rempli les objectifs de ventes prévus par les patrons de Remedy ainsi que, je cite

"One fact I have about the game is that it is below The Callisto Protocol in the same sales period"

Le jeu c'est moins bien vendu que Callisto Protocol sur la même période.

Rappelons tout de même que The Callisto Protocol est un énorme échec commercial.



Alors ne connaissant pas le budget alloué au développement difficile de faire une comparaison quelconque. Cependant il est clair qu'Alan Wake 2 est un flop commercial, et qu'il est très loin des attentes.



En même temps, est-ce VRAIMENT surprenant ? Pouvait on attendre autre chose au vue des décisions désastreuses d'Epic ?

1 - Une sortie exclusivement numérique sur consoles, aberration absolue pour un jeu de cette envergure.

2 - L'exclusivité Epic Games Store, qui s'explique par le fait qu'Epic ait financé le jeu soit, mais qui impacte évidement les ventes.

3 - La config nécessaire sur Pc ultra gourmande qui laisse sur le carreaux les joueurs les plus modestes.

4 - Le marketing casi inexistant.

5 - Une sortie le même mois que Spiderman 2.



Qu'on soit honnête, Epic surf sur le succès gigantesque de Fortnite mais ne comprend RIEN à cette industrie. Ils essaient de révolutionner le jeux vidéo mais font des choix très discutables voir suicidaires. Leurs procès sont des échecs, leur store est un échec, ils éditent un jeu qui est un échec ...



Alors on verra sur le long terme, évidement, mais on peut dores et déjà imaginer qu'Alan Wake 2 n'est pas un succès commercial, voir un flop absolu à ce jour.

Quels en sont les raisons selon vous ? Le jeu peut-il rebondir ?