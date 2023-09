Square-Enix a récemment partagé sa session de présentation des résultats financiers pour le premier trimestre de l'année fiscale se terminant le 31 mars 2024, détaillant les efforts continus de la société en matière de croissance financière.La fin du document, contenant une séance de questions-réponses, a révélé que les ventes de Final Fantasy XVI étaient conformes à leurs attentes, avec des activités de relations publiques et d'autres initiatives planifiées pour continuer à augmenter la base de joueurs.Q : Les ventes initiales de " FINAL FANTASY XVI " se sont élevées à trois millions d'unités. Comment cela se compare-t-il à vos attentes et comment prévoyez-vous d'augmenter les ventes à l'avenir ?R: Ce résultat est conforme à nos attentes. Pour augmenter les ventes, nous avons prévu une série d'activités de relations publiques et d'autres initiatives pour encourager un plus grand nombre d'utilisateurs de la PlayStation5 à jouer à ce jeu.De plus nous apprenons que les ventes de nouveaux produits dérivés comme ceux de FF16 ont été vives.