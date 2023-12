SEGA annonce le retour de Jet Set Radio, Crazy Taxi, Shinobi, Golden Axe et Streets of Rage

Le projet Super Game de SEGA prend forme et se dote d'ailleurs d'un nouveau nom encore plus évocateur. Appelez maintenant « Power Surge » cette tentative de l'éditeur de retourner aux sources en caressant comme il faut les fans de la marque avec le retour de cinq licences passées :et, le tout en attendant le réveil dequi ne veut toujours pas dépasser le stade de la rumeur insistante.De la 3D pouret, du retour en 2D pour, et de dignes suites en apparence pourcomme le nouveau, voilà comment nous pouvons résumer pour l'heure ces résurrections toutes au statut annoncé de AAA sous Unreal Engine 5, mais encore sans date de sortie.