Nintendo annonce Super Mario Bros. Wonder, le nouveau platformer sauce 2D

On pensait et visiblement bien à tort que si Nintendo devait sortir un tout nouveau Mario, quelle que soit la formule, les mecs ne se priveraient pas d'attendre le lancement de la prochaine console pour nous refaire du cross-gen.Mais ce sera pourtant le 20 octobre 2023 queviendra faire exploser les charts de noël, nouveau représentant de la famille « New » avec toujours du multi, toujours des trouvailles pas possibles, des animations revues (et bienvenues)… et même une transformation en éléphant. Moins mignon qu'un chat certes, mais rigolo.