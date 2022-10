Sony dévoile la DualSense Edge, pad élite PS5 au doux prix de 239,99€

Ceux qui trouvaient élevé le prix de la Xbox Series Elite 2 (179,99€) peuvent se frotter les yeux devant la DualSense Edge, équivalent PlayStation 5 annoncé au prix de 239,99€, et sans sans même compter les sticks remplaçables à 24,99€. L'inflation probablement.Les précommandes seront ouvertes le 25 octobre pour une sortie le 26 janvier 2023 sur le site officiel PlayStation, et partout ailleurs le 23 février. On vous laisse avec le trailer et les visuels montrant le contenu de ce pad qui coûtent quand la même moitié du prix d'une console New Gen.