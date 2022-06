Il est temps de passer au second gros morceau de cette semaine d'actualité, avec donc le Showcase Xbox x Bethesda qui doit conduire à une salve d'annonces et de présentations pour l'avenir de la ludothèque Xbox (et PC).Environ 90 minutes de Live à suivre à partir de 19h00, où les surprises devraient être au rendez-vous, ou en tout cas si vous êtes parvenus à passer entre les nombreux leaks.