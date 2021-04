Nouvelle présentation de Ratchet & Clank : Rift Apart

Six semaines avant le lancement de, Sony et Insomniac ont donc lâché comme promis une bonne grosse présentation de gameplay, et plus exactement 16 minutes pour savoir l'essentiel de ce nouvel épisode avec un aperçu de certaines armes, mondes, sans oublier le personnage (jouable) de Rivet.Rendez-vous le 11 juin pour découvrir cette nouvelle exclusivité PlayStation 5.