Mass Effect : Legendary Edition se montre enfin (trailer & visuels) et a sa date de sortie

Trois mois après son annonce (et bien plus si on compte depuis qu'il est en rumeur insistante),dispose désormais d'une date de sortie et ce ne sera donc pas pour mars contrairement à ce que stipulaient certaines rumeurs, mais pour le 14 mai prochain, avec d'ailleurs des versions New Gen en bonus puisque le titre déboulera sur PC, PlayStation 5, Xbox Series ainsi que sur PS4 & One.Rappel du contenu :- Les trois épisodes (sans le multi)- L'intégralité des DLC, bonus de préco, etc- Le tout en 4K (et 60FPS sur PC, PS5, SX)- Améliorations diverses pour le premier : rendu, rééqulibrage, davantage de souplesse dans le système de couverture, IA améliorée...