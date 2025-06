Xbox Next Gen : partenariat AMD confirmé + sous-entendu d'une ouverture pour d'autres stores

Par un mardi soir (chez nous en tout cas) et sans prévenir, Xbox balance comme ça une vidéo annonçant le renouvellement de son partenariat avec AMD pour la co-conception des puces de sa prochaine génération de consoles, sans surprise donc et pour établir une rétrocompatibilité toujours totale avec l'intégralité du store actuel.Le mot d'ordre d'avenir semble être évidemment l'IA sur le plan technique, mais on gardera une oreille attentive sur cette déclaration évoquant unePour l'appareil, on sait bien qu'à leurs yeux, tout est un peu une Xbox, mais on se demandera si le premier terme ne va pas ouvrir les portes vers d'autres stores sur leurs propres consoles comme s'il s'agissait en fait de PC maquillés.